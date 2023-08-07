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Лучший игрок тура УПЛ

ISPORT.ua предлагает ознакомиться со списком футболистов, которые были названы лучшими по итогам прошедших туров чемпионата Украины.
Сегодня, 10:36
Юрий Климчук / УПЛ
Юрий Климчук / УПЛ

Сезон-2023/24 стал уже 33-м розыгрышем чемпионата Украины по футболу. В Украинской Премьер-лиге участвуют шестнадцать команд, которые борются за самые высокие места турнира.

Традиционно по завершению тура экспертный совет УПЛ определяет лучшего игрока прошедшего тура, а результаты его выбора публикуются на официальном сайте.

2-й тур: Юрий Климчук (Рух)

Форвард Руха дважды отличился в воротах соперника, что позволило его команде с разгромным счетом одолеть Ворсклу. А за счет того, что он забил во втором туре подряд, Климчук теперь делит с Ванатом лидерство гонки бомбардиров УПЛ.

1-й тур: Владислав Ванат (Динамо)

В стартовом туре нового сезона Ванат оказался единственным игроком, который сумел оформить дубль. Своими результативными действиями он помог Динамо разгромить Минай, а он сам вырвался в лидеры бомбардирской гонки.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием матчей Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

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