ЛНЗ - Динамо 2:4 обзор матча и результат игры 23.09.2023

В рамках восьмого тура чемпионата Украины ЛНЗ на своем поле принимал Динамо.

Киевляне вышли вперед уже на третьей минуте - Бражко отметился голом с дальней дистанции.

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На старте второго тайма хозяева поля получили право на пенальти, ведь Караваев сыграл рукой в штрафной. Бойко хладнокровно реализовал свой момент.

Динамо понадобилось несколько минут, чтобы вновь выйти вперед. Ярмоленко красиво завершил атаку команды. Третий мяч в ворота ЛНЗ отправил Буяльский, который реализовал пенальти.

В концовке встречи команды обменялись голами. За ЛНЗ забил Прядун, но Волошин поставил точку.

В турнирной таблице Динамо поднялось на четвертое место, набрав 12 очков. На счету ЛНЗ семь очков, которые позволяют находиться на 11 месте.

Статистика матча ЛНЗ - Динамо восьмого тура УПЛ

ЛНЗ - Динамо 2:4

Голы: Бойко, 61 (пен.), Прядун, 91 - Бражко, 3, Ярмоленко, 73, Буяльский, 77 (пен.), Волошин, 94

Владение мячом: 45%-55%

Удары: 13-10

Удары в створ: 6-7

Фолы: 10-10

Угловые: 3-12

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