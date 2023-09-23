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ЛНЗ - Динамо 2:4 обзор матча и результат игры 23.09.2023

Киевляне поднялись в зону еврокубков.
Сегодня, 14:55
ЛНЗ - Динамо / ФК Динамо Киев
ЛНЗ - Динамо / ФК Динамо Киев

В рамках восьмого тура чемпионата Украины ЛНЗ на своем поле принимал Динамо.

Киевляне вышли вперед уже на третьей минуте - Бражко отметился голом с дальней дистанции.

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На старте второго тайма хозяева поля получили право на пенальти, ведь Караваев сыграл рукой в штрафной. Бойко хладнокровно реализовал свой момент.

Динамо понадобилось несколько минут, чтобы вновь выйти вперед. Ярмоленко красиво завершил атаку команды. Третий мяч в ворота ЛНЗ отправил Буяльский, который реализовал пенальти.

В концовке встречи команды обменялись голами. За ЛНЗ забил Прядун, но Волошин поставил точку.

В турнирной таблице Динамо поднялось на четвертое место, набрав 12 очков. На счету ЛНЗ семь очков, которые позволяют находиться на 11 месте.

Статистика матча ЛНЗ - Динамо восьмого тура УПЛ

ЛНЗ - Динамо 2:4
Голы: Бойко, 61 (пен.), Прядун, 91 - Бражко, 3, Ярмоленко, 73, Буяльский, 77 (пен.), Волошин, 94

Владение мячом: 45%-55%
Удары: 13-10
Удары в створ: 6-7
Фолы: 10-10
Угловые: 3-12

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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