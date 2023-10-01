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Динамо - Александрия 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 01.10.2023

Вашему вниманию видеообзор матча украинского чемпионата.
Вчера, 22:20
Андрей Ярмоленко / УПЛ
Андрей Ярмоленко / УПЛ

В воскресенье, 1 октября, в рамках девятого тура УПЛ Динамо принимало Александрию. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:2.

В первом тайме командам удалось обменяться голами, но киевляне все же смогли выйти вперед под занавес 45 минут.

Уже во второй половине игры гости заставили Динамо потрудиться, чтобы снова выйти вперед. "Бело-синие" в концовке дважды забили, добыв непростые три очка.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча чемпионата Украины Динамо - Александрия

Динамо - Александрия 4:2

Голы: Бражко, 15, 83, Ванат, 44, Буяльський, 90+3 - Жеовани, 43, Скорко, 48

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 13 - 8
Удары в створ: 6 - 4
Атаки: 94 - 72

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