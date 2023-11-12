Кривбасс - Динамо 0:2: обзор матча и результат игры 12.11.2023

В воскресенье, 12 ноября, Кривбасс примимал на своем поле Динамо в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги.

В своем первом поединке после отставки Мирчи Луческу и во главе с Александром Шовковским киевская команда смогла прервать четырехматчевую безвыигрышную серию, одолев криворожцев со счетом 2:0 благодаря провальному началу игру со стороны соперника.

Динамо удалось открыть счет уже на восьмой минуте противостояния. Киевляне организовали контратаку, в ходе которой после прострела Александра Тымчика с правого фланга защитник Кривбасса, пытаясь прервать передачу, лишь подработал мяч под удар Владиславу Ванату. Нападающий "бело-синих" был точен.

Источник: ФК Динамо Киев

Уже вскоре тот же Ванат поспособствовал тому, что хозяева поля остались в меньшинстве. Нападающий Динамо практически от центра поля убегал один на один, но был остановлен Даниилом Бескоровайным. За фол последней надежды капитан Кривбасса получил прямую красную.

Удвоить преимущество киевской команде удалось в середине тайма. На 27-й минуте Караваев выиграл позицию у Вячеслава Рябова и, оказавшись перед воротами, точно пробил в ближний угол.

Во второй половине встречи у обеих сторон были шансы, но до финального свистка счет остался неизменным.

На данный момент Динамо с 19 очками занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ. Кривбасс идет на второй строчке, имея в своем активе 27 баллов.

Статистика матча Кривбасс - Динамо 14-го тура чемпионата Украины

Кривбасс - Динамо 0:2

Голы: Ванат, 8, Караваев, 27

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 8 - 10

Удары в створ: 2 - 3

Угловые: 6 - 7

Фолы: 9 - 15

Атаки: 72 - 82

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Бизимана, Илич - Задерака (Вакулко, 73), Приходько (Рябов, 18), Д. Кузик (Принс, 85) - По (Кожушко, 46).

Динамо: Бущан - Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак - Бражко, Шепелев (Андриевский, 79) - Караваев (Малыш, 90+1), Царенко (Буяльский, 80), Бенито (Кабаев, 46) - Ванат (Супряга, 88).

Предупреждение: Андриевский, 90.

Удаление: Бескоровайный, 12 (прямая красная)

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