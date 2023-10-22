Динамо - Днепр-1 0:1 обзор матча и результат игры 22.10.2023

Киевляне не смогли отыграть 80 минут один мяч.

В воскресенье, 22 октября, в рамках 11-го тура УПЛ Динамо принимало Днепр-1. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

В первом тайме киевляне пытались что-то создать у ворот команды из Днепра, однако гости использовали быстрые контр атаки для того, чтобы поразить ворота Георгия Бущана. Уже на тринадцатой минуте данный план гостей осуществился.

Алексей Гуцуляк отличился голым, поставив Динамо в неудобное положение. На протяжении всего оставшегося времени хозяева поля то и дело пытались возобновить паритет на табло.

Сколько бы "сине-белые" они пытались уйти в опасную атаку, им не удавалось даже нормально пробить поворотом, ведущего команде удалось лишь единожды пробить в створ.

Таким образом киевляне потерпели минимальное поражение на своем поле, упустив шанс подняться в турнирной таблице УПЛ.

Статистика матча Динамо - Днепр-1 11-го тура чемпионата Украины

Динамо - Днепр-1 0:1

Гол: Гуцуляк, 13

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 6 - 8

Удары в створ: 1 - 4

Угловые: 6 - 6

Фолы: 11 - 10

Динамо: Бущан - Тымчик, Попов, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 46) - Бражко, Андриевский (Шапаренко, 65) - Шепелев (Бенито, 65), Буяльский, Волошин (Кабаев, 65) - Ванат (Царенко,82).

Днепр-1: Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец (Каплиенко, 77) - Бабенко, Рубчинский - Гуцуляк (Танчик, 61), Пихаленок, Леднев - Филиппов (Маркос Андре, 65).

Предупреждения: Шепелев, 51, Бенито, 68 - Рубчинский, 21, Сарапий, 31, Гуцуляк, 40, Каплиенко, 90+4.

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