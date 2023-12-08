Шахтер - Верес 2:0: обзор матча и результат игры 08.12.2023
В пятницу, 8 декабря, в рамках 17-го тура УПЛ Шахтер встречался с Вересом. Матч завершился победой номинальных хозяев со счетом 2:0.
В первой половине игры "горняки" вышли вперед уже на 14-й минуте. Атоголом отличился защитник гостей Жулио Сезар.
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Решил исход игры вингер донецкого клуба Александр Зубков. Украинец забил на 69-й минуте.
Таким образом, после 17-ти туров УПЛ Шахтер идет на четвертом месте с 31-м баллом, а Верес занимает 14-ю строчку, набрав 12 очков.
Статистика матча Шахтер - Верес 17-го тура УПЛ
Шахтер - Верес 2:0
Голы: Сезар, 14 автогол, Зубков, 69
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 12 - 8
Удары в створ: 7 - 3
Фолы: 7 - 12
Шахтер: Резник – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Бондаренко – Невертон (Эгиналду, 61), Крыськив (Назарина, 64), Судаков, Зубков – Сикан (Келси, 61).
Верес: Паст – Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Курко, Балан – В. Шарай, Кучеров, Кухарук, Дахновский – Гайдучик (Шестаков, 74).
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