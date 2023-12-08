Шахтер сообщил, где будет проводить домашние еврокубковые матчи весной

"Горняки" назвали стадион, где сыграют в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Шахтер определился, где будет играть номинально домашние матчи в еврокубках в весенней части сезона.

В донецком клубе проинформировали, что не будут менять место проведения поединков и продолжат выступления в немецком Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион, где уже в этом сезоне принимали в Лиге чемпионов Порту, Барселону и Антверпен.

На своем официальном сайте "горняки" сообщили, что в пятницу, 8 декабря, начинается приоритетная продажа билетов на первую домашнюю игру команды после зимнего перерыва.

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Напомним, что Шахтер гарантировал себе участие в стыковых матчах Лиги Европы, но также сохраняет шансы попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Все должно решиться в заключительном матче группового этапа с Порту.

Матч шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов Порту - Шахтер состоится в среду, 13 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что прогнозы аналитиков на выход Шахтера в плей-офф Лиги чемпионов не внушают радости.

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