Шахтер в еврокубках: все расклады на последний тур

ISPORT рассказывает, что нужно "горняками" дабы попасть в плей-офф Лиги чемпионов.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер минимально переиграл Антверпен (1:0).

Благодаря победе "горняки" обеспечили себе еврокубковую весну, выступая в одной группе с Барселоной, Порту и бельгийцами.

Сейчас украинский коллектив идет на третьем месте, отставая от каталонцев на три балла, но имея равное количество очков с португальцами. Так что в теории Шахтер может попасть не только в плей-офф главного европейского турнира, но и выиграть группу.

Вариант №1 - третье место в группе

Здесь все просто, если Шахтер не победит Порту, то останется третьим в группе, ведь по показателям в личных встречах уступает португальцам.

В первом матче между этими командами победу праздновали именно "драконы", которые теперь и имеют преимущество над "горняками".

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Вариант №2 - второе место в группе и несеяные в плей-офф

Для того, чтобы оказаться в плей-офф Лиги чемпионов подопечным Марино Пушича нужно обязательно побеждать португальцев на их домашнем стадионе. Как уже говорилось, что даже ничья не устроит, ведь по личным встречам Порту имеет преимущество.

Если Шахтеру удастся совершить чудо, то "горняки" станут вторыми в группе и завоюют право сыграть в плей-офф главного турнира.

Вариант №3 - первое место в группе

Барселону обойти практически нереально. Так как команды обменялись победами с минимальными разницами все будет решать разница голов во всех матчах группы.

Кроме этого, нужно не забывать, что Барселона опережает Шахтер на три очка, а значит в последнем туре "сине-гранатовые" должны проиграть бельгийскому Антверпену.

Чтобы обойти каталонцев надо:

поражение Барселоны от Антверпена

чтобы каталонцы проиграли как можно с большим счетом (сейчас у команды Хави +7 по разнице голов)

чтобы дончане обыграли Порту как можно с большим счетом (сейчас у команды Пушича 0 по разнице голов)

Напомним, последний шестой тур группового этапа Лиги чемпионов состоится 13 декабря.

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