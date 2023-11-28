Шахтер - Антверпен 1:0 видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов 28.11.2023

Украинский коллектив добыл победу и сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер и бельгийский Антверпен встретились на Фолькспаркштадионе в Гамбурге в рамках пятого тура группового этапа лиги чемпионов.

Единственный гол всего поединка на свой счет записал центрбек "горняков" Николай Матвиенко. На старте первого тайма 27-летний украинец головой замкнул подачу со штрафного в исполнении Александра Зубкова.

Стоит отметить, что за счет данной победы "оранжево-черные" под руководством Марино Пушича гарантировали себе еврокубковую весну в 2024 году.

Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Шахтер - Антверпен в пятом туре Лиги чемпионов:

Шахтер - Антверпен 1:0

Гол: Матвиенко, 12

Ожидаемые голы (xG): 0,85 - 0,93

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 13 - 13

Удары в створ: 5 - 3

Фолы: 6 - 12

Угловые: 4 - 9

Шахтер: Ризнык - Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров - Степаненко, Крыськив (Келси, 89), Судаков, Зубков, Невертон (Бондаренко, 70) - Сикан (Ракицкий, 90+6).

Антверпен: Бюте - Вейндал, Алдервейрелд, Кулибали, Батай - Юсуф (Иленихена, 73), Вермерен, Муя, Керк (Эджуке, 46), Баликвиша- Янссен.

Предупреждения: Гочолейшвили, 83 - Кулибали, 30, Керк,45+1, Муя, 90+3

Источник: MEGOGO

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