iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Заря - Полесье 0:1: обзор матча и результат игры 28.10.2023

Житомиряне подтвердили свои амбиции, а луганчане остаются в нижней части турнирной таблицы.
Сегодня, 18:06
Полесье одержало победу над Зарей / ФК Полесье
Полесье одержало победу над Зарей / ФК Полесье

В субботу, 28 октября, Заря встречалась с Полесьем в матче 12-го туре украинской Премьер-лиги.

Подопечные Юрия Калитвинцева одержали третью подряд победу в чемпионате, обыграв луганчан со счетом 1:0, и восстановили отставание в один балл от нынешнего лидера чемпионата в лице Кривбасса.

Читай также: Кривбасс разбил Днепр-1, упрочнив лидерство в УПЛ

Единственный и победный для житомирян гол в матче на свой счет еще в первом тайме записал Бени Макуана. На 16-й минуте игрок "зелено-желтых" на скорости ворвался в штрафную соперника и переиграл голкипера, отправив мяч в дальний нижний угол.

На данный момент Полесье с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от Кривбасса на один балл. Заря с девятью пунктами расположилась на 13-й позиции.

Статистика матча Заря - Полесье 12-го тура чемпионата Украины

Заря - Полесье 0:1

Гол: Макуана, 16

Удары: 17 - 12
Удары в створ: 2 - 1
Угловые: 7 - 5
Фолы: 1 - 0
Атаки: 62 - 57

Заря: Турбаевский, Данченко, Джордан, Батагов, Яцик, Кирюханцев, Вантух (Снурницын 39), Жан Клод, Мичин (Нагнойный 64), Горбач (Антюх 64), Герреро

Полесье: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Шаповал (Морозко 46), Тейлор (Кравченко 46), Танковский, Мустафаев (Крушинский 46), Кушниренко, Козак, Макуана, Ариелсон (Шастал 77)

Предупреждения: Козак 85 - Снурницын 54, Жан Клод 82.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Полесье

Статьи по теме

Кривбасс - Днепр-1 3:0 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины Кривбасс - Днепр-1 3:0 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
УПЛ: Кривбасс разгромил Днепр-1, ничья Колоса и Динамо, Полесье обыграло Зарю, Рух - Александрия УПЛ: Кривбасс разгромил Днепр-1, ничья Колоса и Динамо, Полесье обыграло Зарю, Рух - Александрия
Барселона - Реал 1:2: видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании Барселона - Реал 1:2: видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Беллингем установил очередное достижение в футболке Реала Беллингем установил очередное достижение в футболке Реала
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Днепр-1 3:0 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Кривбасс - Днепр-1 3:0 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Европа20:03
Барселона - Реал 1:2: видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Европа19:56
Беллингем установил очередное достижение в футболке Реала
Украина19:48
Кривбасс - Днепр-1 3:0 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Другие19:47
Терлюга взяла бронзу на ЧМ по карате
Киберспорт19:37
The International: Liquid попробуют остановить Gladiators
Европа19:36
Форвард Арсенала впервые оформил хет-трик в матче АПЛ
Европа19:16
Реал обыграл Барселону благодаря очередному топ-перформансу Беллингема
Европа19:08
Арсенал с Зинченко разнес абсолютного аутсайдера АПЛ благодаря хет-трику Нкетиа
19:01
ХИТ вырвал ничью у Аята в матче Лиги чемпионов
Европа18:59
Борнмут с Забарным смог победить Бернли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK