Заря - Полесье 0:1: обзор матча и результат игры 28.10.2023

Житомиряне подтвердили свои амбиции, а луганчане остаются в нижней части турнирной таблицы.

В субботу, 28 октября, Заря встречалась с Полесьем в матче 12-го туре украинской Премьер-лиги.

Подопечные Юрия Калитвинцева одержали третью подряд победу в чемпионате, обыграв луганчан со счетом 1:0, и восстановили отставание в один балл от нынешнего лидера чемпионата в лице Кривбасса.

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Единственный и победный для житомирян гол в матче на свой счет еще в первом тайме записал Бени Макуана. На 16-й минуте игрок "зелено-желтых" на скорости ворвался в штрафную соперника и переиграл голкипера, отправив мяч в дальний нижний угол.

На данный момент Полесье с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от Кривбасса на один балл. Заря с девятью пунктами расположилась на 13-й позиции.

Статистика матча Заря - Полесье 12-го тура чемпионата Украины

Заря - Полесье 0:1

Гол: Макуана, 16

Удары: 17 - 12

Удары в створ: 2 - 1

Угловые: 7 - 5

Фолы: 1 - 0

Атаки: 62 - 57

Заря: Турбаевский, Данченко, Джордан, Батагов, Яцик, Кирюханцев, Вантух (Снурницын 39), Жан Клод, Мичин (Нагнойный 64), Горбач (Антюх 64), Герреро

Полесье: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Шаповал (Морозко 46), Тейлор (Кравченко 46), Танковский, Мустафаев (Крушинский 46), Кушниренко, Козак, Макуана, Ариелсон (Шастал 77)

Предупреждения: Козак 85 - Снурницын 54, Жан Клод 82.

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