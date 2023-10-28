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Кривбасс - Днепр-1 3:0: обзор матча и результат игры 28.10.2023

Криворожцы прервали пятиматчевую победную серию днепрян в чемпионате.
Сегодня, 16:16
Кривбасс одержал победу над Днепром-1 / ФК Кривбасс
Кривбасс одержал победу над Днепром-1 / ФК Кривбасс

В субботу, 28 октября, Кривбасс принимал на своем поле Днепр-1 в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги.

Лидер чемпионата Украины не оставил шансов сопернику, одержав разгромную победу со счетом 3:0 и закрепившись на вершине турнирной таблицы.

Еще в первом тайме команда Юрия Вернидуба обеспечила себе комфортное преимущество в два мяча. На 11-й минуте Олег Кожушко замкнул передачу от Дениса Кузика на пустые ворота, а ближе к перерыву сам Кузик отличился эффектным голом, сместившись с фланга и точно пробив в дальнюю девятку.

В начале второй половины встречи криворожцы довели результат до разгромного - снова сработал тандем Кожушко - Кузик. Первый оформил дубль из голов, а второй - из ассистов.

Кривбасс набрал 26 очков и закрепился на первой строчке турнирной таблицы УПЛ, опережая на четыре балла Полесье, у которого еще есть матч в запасе. Днепр-1 прервал свою пятиматчевую победную серию в чемпионате и с 21 пунктом занимает четвертое место.

Статистика матча Кривбасс - Днепр-1 12-го тура чемпионата Украины

Кривбасс - Днепр-1 3:0

Голы: Кожушко, 11, 51, Кузик, 41

Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 7 - 8
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 6 - 6
Фолы: 12 - 6
Атаки: 102 - 113

Кривбасс: Клищук - Дибанго, Стецьков, Бескоровайный, Понедельник - Илич - Кузик (Хомченовский 63), Кожушко (Квабена 89), Задерака, Татарков (Приходько 71) - Дебелко (Лунев 71)

Днепр-1: Кинарейкин - Каплиенко (Горбунов 46), Кравец, Сарапий, Адамюк (Мирошниченко 56) - Рубчинский, Бабенко (Витиньо 62)- Леднев, Пихаленок (Пасич 73), Гуцуляк - Филиппов (Танчик 56)

Предупреждения: Пихаленок 42, Леднев 77, Кравец 90.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс чемпионат Украины Днепр-1 Украинская Премьер-лига

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