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Динамо - Шахтер 0:1 видео гола и лучших моментов матча 03.11.2023

Вашему вниманию обзор поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 10:28
Шахтер обыграл Динамо / ФК Шахтер Донецк
Шахтер обыграл Динамо / ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 3 ноября, киевское Динамо принимало на своем поле донецкий Шахтер в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Взять верх в украинском Классическом удалось "горнякам", минимально обыграв принципиального соперника со счетом 1:0.

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Судьбу противостояния определил единственный гол Александра Зубкова. На 53-й минуте Невертон нашел передачей на линии штрафной украинского вингера, который на силу точно пробил между ног Георгию Бущану.

После этого поединка главный тренер Динамо Мирча Луческу ушел в отставку с занимаемой должности.

Вашему вниманию видео лучших моментов матча Динамо - Шахтер в 13-м туре УПЛ:

Динамо - Шахтер 0:1

Гол: Зубков, 53

Динамо: Бущан - Тимчик, Попов, Дячук, Дубинчак - Бражко, Шепелев - Караваев, Шапаренко (Царенко, 83), Волошин (Пономаренко, 88) - Бенито (Супряга, 83).

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондар, Матвиенко, Азарови (Ракицкий, 34) - Степаненко - Зубков (Назарина, 75), Судаков, Крыськив, Невертон (Гочолеишвили, 76) - Сикан.

Предупреждения: Шепелев, Дячук, Шапаренко, Дубинчак - Крыськив, Матвиенко, Гочолеишвили, Бондар.

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