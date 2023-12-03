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Шахтер - Металлист 1925: результат матча

У "горняков" были некоторые сложности лишь в первом тайме.
Сегодня, 19:01
Шахтер - Металлист 1925 / upl.ua
Шахтер - Металлист 1925 / upl.ua

В воскресенье, 3 декабря, донецкий Шахтер играл с харьковским Металлистом 1925.

"Горняки", ожидаемо, начали матч с позиции силы, а также харьковчане, так же ожидаемо, отдали сопернику инициативу и выстроили грамотную оборону. Практически весь первый тайм гостям пришлось играть без мяча, однако задачу свою они выполнили - на перерыв команды ушли при нулях на табло.

А вот во втором тайме Шахтер начал находить лоазейки в обороне Металлиста, Сидоренку пришлось спасать свою команду несколько раз подярд. Однако на 57-й минуте киперь все же не справился с ударом Зубкова, который отличным ударом наконец открыл счет матче. Далее матч шел все по тому же сценарию, но после забитого гола "горняки" сбавили темп. К тому же на 77-й минуте гости сами себе привезли гол после того, как Червак снес в своей штрафной Крыськива. Дмитрий сам и оформил пенальти.

Статистика матча Шахтер - Металлист 1925 16-го тура УПЛ

Шахтер - Металлист 1925 2:0
Голы: Зубков, 59, Крыськив (пенальти), 78

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 18 - 5
Удары в створ: 8 - 3
Фолы: 9 - 7

Шахтер: Ризнык - Азаров, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили - Степаненко, Невертон (Эгиналду, 46), Крыськив (Очеретко, 90+2), Бондаренко (Назарина, 75), Зубков - Сикан (Келси, 87).

Металлист 1925: Сидоренко - Безуглый, Червак, Е. Ткачук, Жичиков - Мартынюк, Габелок, А. Ткачук (Сидоров, 69) - Юсов (Чирук, 61), Борячук (Бычек, 87), Ари (Русин, 61).

Предупреждения:Степаненко, 88 - Борячук, 65

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Металлист 1925

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