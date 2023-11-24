Шахтер - Полесье 0:0 обзор матча и результат игры 24.11.2023

Команды разошлись миром, но донецкому клубу это не пошло на руку.

В пятницу, 24 ноября, в рамках 15-го тура УПЛ Шахтер встречался с Полесьем. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Первый тайм запомнился лишь травматичными моментами со стороны донецкого клуба. Ефим Конопля травмировался, ввиду чего был заменен, однако Георгий Судаков также получил микро повреждение, но остался на поле.

Во второй половине игры Шахтер увеличил прессинг на ворота соперника, но, к сожалению, результатов это не принесло, ввиду чего игры завершилась "всухую".

Таким обзором донецкий клуб все еще идет на четвертом месте, а Полесье идет на второй строчке.

Статистика матча Шахтер - Полесье 15-го тура чемпионата Украины

Шахтер - Полесье 0:0

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 13 - 6

Удары в створ: 2 - 0

Угловые: 6 - 3

Фолы: 12 - 9

Атаки: 111 - 78

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