Середняк Бундеслиги уволил нефартового тренера

Четырехкратный чемпион не побеждал с ноября.

Бременский Вердер остался без наставника команды. Менеджмент "музыкантов" указал на дверь Хорсту Штеффену, сообщает официальный сайт клуба.

Опытный специалист уволен из-за неудовлетворительных результатов. Вердер идет с 10-матчевой серией без побед в чемпионате Германии. Последний успех бременцев датирован 7 ноября, когда они одолели Вольфсбург (2:1).

Штеффен возглавил "музыкантов" в межсезонье. Под его руководством Вердер набрал 19 очков в 20-ти турах и только на пункт опережает зону вылета. Также бременцы вылетели из Кубка Германии в первом раунде.

Кстати, итальянская Пиза отправила в отставку наставника команды Альберто Джилардино.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!