iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Середняк Бундеслиги уволил нефартового тренера

Четырехкратный чемпион не побеждал с ноября.
Сегодня, 19:28       Автор: Антон Федорцив
Хорст Штеффен / Getty Images
Хорст Штеффен / Getty Images

Бременский Вердер остался без наставника команды. Менеджмент "музыкантов" указал на дверь Хорсту Штеффену, сообщает официальный сайт клуба.

Опытный специалист уволен из-за неудовлетворительных результатов. Вердер идет с 10-матчевой серией без побед в чемпионате Германии. Последний успех бременцев датирован 7 ноября, когда они одолели Вольфсбург (2:1).

Штеффен возглавил "музыкантов" в межсезонье. Под его руководством Вердер набрал 19 очков в 20-ти турах и только на пункт опережает зону вылета. Также бременцы вылетели из Кубка Германии в первом раунде.

Кстати, итальянская Пиза отправила в отставку наставника команды Альберто Джилардино.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вердер Хорст Штеффен

Статьи по теме

Хоффенхайм в меньшинстве переиграл Вердер Хоффенхайм в меньшинстве переиграл Вердер
Защитник Шахтера заинтересовал клубы из Германии, Англии и Нидерландов Защитник Шахтера заинтересовал клубы из Германии, Англии и Нидерландов
Зима сорвала два поединка тура Бундеслиги Зима сорвала два поединка тура Бундеслиги
Бавария с дублем Кейна разобралась с Вердером Бавария с дублем Кейна разобралась с Вердером

Видео

Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео
Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Реала, Интера, Ювентуса, ПСЖ и Бенфики
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Украина21:15
Суперлига: Кривбасс победил Ровно, Киев-Баскет дожал Нико-Баскет, два поединка не состоялись
Европа20:57
Интер уверенно обыграл Кремонезе
Европа20:30
Манчестер Сити потерял победу над Тоттенхэмом
Европа19:57
Зинченко официально сменил клуб
Европа19:28
Середняк Бундеслиги уволил нефартового тренера
Другие страны19:28
Бензема может сменить один садовский гранд на другой
Теннис18:50
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
Европа18:42
Бывший форвард сборной Италии присоединился к французскому клубу
Теннис18:29
Алькарас побил рекорд Надаля
Европа18:08
Брентфорд Ярмолюка в меньшинстве одолел Астон Виллу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK