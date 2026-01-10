Зима сорвала два поединка тура Бундеслиги

Первый после Рождества тур немецкой Бундеслиги будет неполным. Элитный дивизион вынужденно перенес два матча 16-го тура, сообщает официальный сайт чемпионата.

В Бремене не состоится поединок местного Вердера против Хоффенхайма. В Гамбурге же не выйдут на поле тамошний Санкт-Паули и РБ Лейпциг. Обе встречи не состоятся из-за снегопада и гололеда на подъездных путях.

Таким образом, вместо шести поединков в субботу состоятся всего четыре. Еще два матча запланированы на воскресенье, 11 января. Новые даты сорванных противостояний объявят позже.

К слову, защитник Борусии Нико Шлоттербек нацелился на переезд в чемпионат Испании.

