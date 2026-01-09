Команда из чемпионата Испании может стать новым клубом Шлоттербека

Нико мечтает о переходе в Реал.

Игрок Боруссии Нико Шлоттербек может перейти в Реал. Об этом сообщает Football Espana.

По данным издания, дортмундская команда провела несколько раундов переговоров с немецким защитником, однако не смогла его переубедить остаться в Бундеслиге.

Отмечается, что теперь Боруссия постарается продать 26-летнего футболиста летом, но не станет рассматривать предложения на сумму меньше 50 миллионов евро.

Сам Нико Шлоттербек очень хочет перейти в Реал и надеется, что клуб пришлет запрос по нему летом 2026 года и трансфер состоится.

К слову, португальское СМИ раскритиковало игру Трубина и Судакова в полуфинале Кубка Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!