Португальское СМИ раскритиковало игру Трубина и Судакова в полуфинале Кубка Лиги

A Bola оценила украинского вратаря на 6, а хавбека на 4 после матча с Брагой.

Накануне прошёл матч в рамках полуфинала Кубка Лиги Португалии, Бенфика вместе с Судаковым и Трубиным проиграла Браге со счётом 1:3.

Португальское известное издание A Bola после матча оценила игру украинского голкипера Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова.

"В первом тайме у Трубина ошибок не было, при втором голе, столкнувшись с Залазаром, он споткнулся или поскользнулся из-за плохого состояния поля, но только он знает, повлияло ли это на пропущенный гол. Во втором тайме начал работать уже с 52-й минуты".

О Судакове издание написало следующее:

"При счёте 0:2 Судаков продемонстрировал явную нехватку скорости, на 49-й минуте неудачно исполнил штрафной удар, а во втором тайме сделал ещё несколько ударов, но они не создали для Горничека (голкипера Браги) никаких трудностей".

К слову, издание поставило Трубину 6 баллов из 10 за матч, а Георгию Судакову - 4.

