Бензема может сменить один садовский гранд на другой

Форвард Аль-Иттихада Карим Бензема может сменить один саудовский клуб на другой, пишет Саша Тавольери.

Напомним, что француз недоволен своим текщим контрактом и хочет покинуть клуб.

Ситуацией готов воспользоваться Аль-Хиляль, который может предложить Бензема лучшие условия.

Аль-Иттихад готов продать форварда конкурентам, однако требет 25 млн за 38-летнего нападающего. Сам же Бензема пока не рассматрива предложение.

Карим в первую очередь хочет вернуться в Европу или же как минимум переехать в МЛС. Однако не исключено, что Аль-Хиляль сумеет переубедить француза.

Ранее также сообщалось, что Ювентус готов вернуть в Италию экс-лидера конкурентов.

