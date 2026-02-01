iSport.ua
Бензема может сменить один садовский гранд на другой

Аль-Хиляль заинтересован в услугах француза.
Сегодня, 19:28       Автор: Андрей Безуглый
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Форвард Аль-Иттихада Карим Бензема может сменить один саудовский клуб на другой, пишет Саша Тавольери.

Напомним, что француз недоволен своим текщим контрактом и хочет покинуть клуб.

Ситуацией готов воспользоваться Аль-Хиляль, который может предложить Бензема лучшие условия.

Аль-Иттихад готов продать форварда конкурентам, однако требет 25 млн за 38-летнего нападающего. Сам же Бензема пока не рассматрива предложение.

Карим в первую очередь хочет вернуться в Европу или же как минимум переехать в МЛС. Однако не исключено, что Аль-Хиляль сумеет переубедить француза.

Ранее также сообщалось, что Ювентус готов вернуть в Италию экс-лидера конкурентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема

