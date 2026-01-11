iSport.ua
Аль-Иттихад предложил контракт звездному ветерану

Карим Бензема может задержаться в Саудовской Аравии.
Сегодня, 14:15       Автор: Андрей Безуглый
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Аль-Иттихад хочет сохранить в команде Карима Бензема, утверждает Николо Скира.

По информации инсайдера, саудовский клуб уже начал переговоры по контракту с 38-летним форвардом.

Текущее соглашение француза заканчивается уже предстоящим летом, потому стороны хотят достичь согласия как можно скорее.

Сообщается, что Бензема предложили продлить контракт до 2028 года, и, вероятней всего, форвард примет предложение.

В текущем сезоне Карим Бензема провел 10 матчей, отличившись семью голами.

Ранее также сообщалось, что еще один ветеран переехал на Ближний Восток.

