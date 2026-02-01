iSport.ua
Автоспорт

Стала известна ключевая проблема болида Астон Мартин

Эдриан Ньюи и команда столкнулись с серьезным перевесом.
Сегодня, 16:00       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images

Издание The Race назвало проблему, с которой столкнулись в Астон Мартин.

Напомним, что команда пропустила большую часть тестов в Барселоне. Алонсо проехал чуть более 40 кругов, а Стролл и вовсе лишь пять.

При этом все успели оценить новый болид Эдриана Ньюи, который, как обычно, сильно отличался от болидов конкурентов. Однако при этом имел серьезный недостаток.

Как пишет издание, инженеры Астон Мартин столкнулись с серьезным перевесом нового болида. А потому все результаты, которые были показаны в Барселоне, мало соответствуют реальной силе авто.

Ранее также Макс Ферстаппен подвёл итоги тестов в Барселоне.

