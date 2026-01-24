Ещё одна команда не готова приступит к тестам в Барселоне

Автор Мартин пропустит как минимум первый день тестов в Барселоне.

Ранее уже Уильямс объявил, что не будет принимать участия в первых тестах. Официально: чтобы подготовиться к тестам в Бахрейне, а вот по неофициальной информации, у команды проблемы с болидом.

Астон Мартин же пропустит пока только первый день тестов. Считается, что Эдриан Ньюи хочет больше времени для работы над болидом.

В команде убеждены, что оставшиеся три дня тестов пройдут по плану.

Напомним, что в Барселоне 26-30 января пройдут первые тесты новых болидов Формулы-1.

Ранее также сообщалось, что Феррари нашла временного инженера для Хэмилтона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!