Промоутер Беринчика предостерег Дэвиса от недооценки украинца

Представитель чемпиона отреагировал на вызывающее поведение претендента на титул.

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версии WBO в легком весе Дениса Беринчика, высказался о своем подопечном перед боем против Кишона Дэвиса.

Представитель украинского боксера заявил, что американцу не стоит недооценивать его клиента.

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"Беринчик входит в олимпийскую команду мечты, из которой у нас есть Лома. Гвоздик также из той команды. Усик в той же команде. Этот парень - серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне. С тех пор он добился хороших результатов", - приводит слова Красюка Boxing News 24/7.

Бой Беринчика и Дэвиса состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее Беринчик отреагировал на неуважительно отношение со стороны Дэвиса.

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