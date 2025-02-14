Дэвис прекратил угрожать Беринчику быстрым нокаутом, озвучив новую цель на бой
Представитель легкого дивизиона Кишон Дэвис поделился ожиданиями от будущего боя против чемпиона по версии WBO Дениса Беринчика.
Американский боксер заявил, что больше не хочет нокаутировать украинца в первом раунде, как говорил раньше, а намерен устроить сопернику избиение на протяжении всего поединка, пока тот не сдастся.
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"Я сломаю ему челюсть. Я даже больше не хочу его нокаутировать в первом раунде. Я хочу его бить. Я буду просто продолжать его бить в каждом раунде.
В определенный момент он не захочет выходить из своего угла. Вы увидите "no mas". Он украинец, поэтому не может так поступить, но в это раз будет "no mas", - заявил Дэвис в комментарии FightHype.com.
Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.
Ранее сообщалось, что Беринчик оказался немного тяжелее Дэвиса на взвешивании.
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