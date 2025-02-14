Дэвис прекратил угрожать Беринчику быстрым нокаутом, озвучив новую цель на бой

Американский боксер раскрыл не менее дерзкий план на поединок с украинцем.

Представитель легкого дивизиона Кишон Дэвис поделился ожиданиями от будущего боя против чемпиона по версии WBO Дениса Беринчика.

Американский боксер заявил, что больше не хочет нокаутировать украинца в первом раунде, как говорил раньше, а намерен устроить сопернику избиение на протяжении всего поединка, пока тот не сдастся.

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"Я сломаю ему челюсть. Я даже больше не хочу его нокаутировать в первом раунде. Я хочу его бить. Я буду просто продолжать его бить в каждом раунде.

В определенный момент он не захочет выходить из своего угла. Вы увидите "no mas". Он украинец, поэтому не может так поступить, но в это раз будет "no mas", - заявил Дэвис в комментарии FightHype.com.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее сообщалось, что Беринчик оказался немного тяжелее Дэвиса на взвешивании.

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