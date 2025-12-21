iSport.ua
Футбол

Бавария легко разгромила аутсайдера лиги

Хайденхайм мало что мог противопоставить гранду.
Сегодня, 20:58       Автор: Андрей Безуглый
Луис Диас и Харри Кейн / Getty Images
Луис Диас и Харри Кейн / Getty Images

В воскресенье, 21 декабря, Хайденхайм принимал дома Баварию.

Мюнхенцы ожидаемо забрали мяч под контроль и начали долгую осаду штрафной соперника. И уже на 15-й минуте Станишич открыл счет.

Бавария продолжила атаковать и спустя еще 15 минут Олисе удвоил преимущество в счете. Лишь после этого Хайденхайм смог немного отдохнуть до конца тайма.

Во втором тайме хозяева решили бросить вперед все силы, и лишь удача помогла Баварии сохранить ворота сухими. А на последних минутах Хайденхайм уже опустил руки, и позволил мюнхенцам еще дважды расписаться в их воротах.

Хайденхайм - Бавария 0:4
Голы: Станишич, 15, Олисе, 32, Диас, 86, Кейн, 90+2

