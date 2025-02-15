"Он был отстойным": Тренер Дэвиса раскритиковал Беринчика

Брайан Макинтайр, тренер Кейшона Дэвиса (13-0, 9 КО), поделился мнением о победе своего подопечного над Денисом Беринчиком (19-1, 9 КО).

По словам наставника, украинский боксер показал слабое выступление.

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"Кишон говорил, что хотел это сделать. Он говорил, что хочет выйти и нокаутировать его. Я ответил, что это хорошо, но он должен сделать это разумным способом.

Беринчик был отстойным. Он крепкий, он крепкий чувак. Мы все это знаем. Но я думал, что он будет лучше. Честно, я думал, что он будет лучше", – сказал Макинтайр для Fight Hub TV.

Американец добыл победу техническим нокаутом в четвертом раунде.

Напомним, Беленюк и Верняев трогательно поддержали Беринчика после поражения.

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