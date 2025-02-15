iSport.ua
Русский Українська

"Он был отстойным": Тренер Дэвиса раскритиковал Беринчика

Макинтайр оценил победу своего подопечного над украинцем.
Сегодня, 16:55
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Брайан Макинтайр, тренер Кейшона Дэвиса (13-0, 9 КО), поделился мнением о победе своего подопечного над Денисом Беринчиком (19-1, 9 КО).

По словам наставника, украинский боксер показал слабое выступление.

Читай также: Беленюк и Верняев трогательно поддержали Беринчика после поражения

"Кишон говорил, что хотел это сделать. Он говорил, что хочет выйти и нокаутировать его. Я ответил, что это хорошо, но он должен сделать это разумным способом.

Беринчик был отстойным. Он крепкий, он крепкий чувак. Мы все это знаем. Но я думал, что он будет лучше. Честно, я думал, что он будет лучше", – сказал Макинтайр для Fight Hub TV.

 

Американец добыл победу техническим нокаутом в четвертом раунде.

Напомним, Беленюк и Верняев трогательно поддержали Беринчика после поражения.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Биатлон-2024/2025: чемпионат мира в Швейцарии продолжится гонками преследования Биатлон-2024/2025: чемпионат мира в Швейцарии продолжится гонками преследования
Теофимо Лопес оценил победу Дэвиса над Беринчиком Теофимо Лопес оценил победу Дэвиса над Беринчиком
Эдерсон обновил вратарский рекорд АПЛ Эдерсон обновил вратарский рекорд АПЛ
УХЛ: Днепр уверенно переиграл Крыжинку УХЛ: Днепр уверенно переиграл Крыжинку

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: чемпионат мира в Швейцарии продолжится гонками преследования
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Биатлон18:20
Биатлон-2024/2025: чемпионат мира в Швейцарии продолжится гонками преследования
Бокс18:00
Теофимо Лопес оценил победу Дэвиса над Беринчиком
Европа17:57
Эдерсон обновил вратарский рекорд АПЛ
Украина17:45
УХЛ: Днепр уверенно переиграл Крыжинку
Бокс17:35
Усик предсказал, кто из молодых бойцов станет чемпионом супертяжелого веса
Биатлон17:28
Йоханнес Бе с рекордом выиграл спринт чемпионата мира, украинцы за пределами топ-30
Украина17:09
Суперлига: Днепр обыграл Ровно, Старый Луцк сыграет с Запорожьем
Бокс16:55
"Он был отстойным": Тренер Дэвиса раскритиковал Беринчика
Другие16:45
Сын Трампа профинансировал проведение "допинговых Игр"
Европа16:27
Арсенал без Зинченко вырвал победу над Лестером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK