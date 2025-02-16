Легенда сборной Бразилии заявил, что не считает Роналду лучшим футболистом в истории

Кафу считает, что были игроки и лучше португальца.

Легенда сборной Бразилии Кафу заявил, что не считает Криштиану Роналду лучшим игроком в истории.

По мнению экс-защитника, в истории футбола были игроки, которые играли намного лучше, чем португалец.

"Криштиану – феномен, но не лучший игрок за все время. Если говорить о всей истории, то нужно упомянуть Марадону, Пеле, Платини, Франца Беккенбауэра и Гарринчу. Мы говорим о невероятных футболистах.

Роналду был лучшим на протяжении шести или семи лет, но, говоря о лучших в истории, мы должны учитывать игроков, которые играли лучше него", – приводит слова Кафу La Nación.

Ранее также экс-форвард сборной Италии вспомнил свой период в Реале.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!