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Футбол

Легенда сборной Бразилии заявил, что не считает Роналду лучшим футболистом в истории

Кафу считает, что были игроки и лучше португальца.
Сегодня, 19:52
Кафу / Getty Images
Кафу / Getty Images

Легенда сборной Бразилии Кафу заявил, что не считает Криштиану Роналду лучшим игроком в истории.

По мнению экс-защитника, в истории футбола были игроки, которые играли намного лучше, чем португалец.

"Криштиану – феномен, но не лучший игрок за все время. Если говорить о всей истории, то нужно упомянуть Марадону, Пеле, Платини, Франца Беккенбауэра и Гарринчу. Мы говорим о невероятных футболистах.

Роналду был лучшим на протяжении шести или семи лет, но, говоря о лучших в истории, мы должны учитывать игроков, которые играли лучше него", – приводит слова Кафу La Nación.

Ранее также экс-форвард сборной Италии вспомнил свой период в Реале.

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