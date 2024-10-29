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Роналду не смог спасти Ан-Наср от сенсационного вылета из Кубка Саудовской Аравии

Португалец не забил пенальти в компенсированное время, а его команда прекратила выступления в турнире на стадии 1/8 финала.
Вчера, 22:40
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Ан-Наср потерпел неожиданное поражение в 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии и вылетел из турнира.

Команда Стефано Пиоли проиграла дома со счетом 0:1 середняку чемпионата Аль-Таавуну.

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Хозяева поля пропустили на 71-й минуте и так и не смогли отыграться. В компенсированное к матчу время Криштиану Роналду имел реальную возможность спасти свою команду от вылета, но на 90+6 минуте не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

Кубок Саудовской Аравии. 1/8 финала

Аль-Наср - Аль-Таавун 0:1

Гол: Валид Аль-Ахмед, 71

На 90+6 минуте Роналду не реализовал пенальти

Отметим, что в чемпионате Саудовской Аравии Ан-Наср с 18 очками на данный момент занимает третье место, отставая от лидирующего Аль-Хиляля на шесть пунктов. Аль-Таавун с 11 баллами идет девятым.

Ранее сообщалось, что на Netflix выйдет документальный сериал о становлении Саудовской лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

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