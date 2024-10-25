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Роналду разыскивает фаната, который хотел с ним сфотографироваться после одного из матчей

Криштиану обратился за помощью к своим подписчикам в социальных сетях.
Сегодня, 18:44
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду обратился к своим фанатам в социальных сетях с необычной сетью.

В интернете завирусилось видео, на котором пожилой мужчина в футболке Криштиану после одного из поединков «желто-синих» выкрикивает его фамилию в надежде сфотографироваться с другом кумиром.

Это видео увидел и сам Роналду, поэтому, он разместил пост в своем Twitter с просьбой откликнуться тех, кто знает что-то об этом персональном фанате португальца.

"Ищу его! Буду благодарен за любую информацию", - написал форвард.

Напомним, ранее сообщалось, что На Netflix выйдет документальный сериал о становлении Саудовской лиги известный стриминговый сервис выпустит документальный сериал о саудовской лиге

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