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На Netflix выйдет документальный сериал о становлении Саудовской лиги

Трейлер уже доступен для просмотра.
Сегодня, 18:17
Getty Images
Getty Images

Саудовская Про-Лига продолжает работать над своим пиаром для зарубежной аудитории.

На популярном стриминговом сервисе Netflix выйдет документальный сериал о превращении местного чемпионата в лигу, которая начала привлекать звезд мирового масштаба. Об этом сообщила сама платформа в своих соцсетях.

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В съемках сериала приняли участие главные звезды Про-Лиги в лице Криштиану Роналду, Неймара, Карима Бензема и главная звезда местной сборной и вингер Аль-Хиляля Салем Аль-Давсари.

Кинопродукт станет доступен для просмотра 21 ноября. Трейлер уже можно посмотреть.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Саудовская Аравия

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