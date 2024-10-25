На Netflix выйдет документальный сериал о становлении Саудовской лиги

Трейлер уже доступен для просмотра.

Саудовская Про-Лига продолжает работать над своим пиаром для зарубежной аудитории.

На популярном стриминговом сервисе Netflix выйдет документальный сериал о превращении местного чемпионата в лигу, которая начала привлекать звезд мирового масштаба. Об этом сообщила сама платформа в своих соцсетях.

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В съемках сериала приняли участие главные звезды Про-Лиги в лице Криштиану Роналду, Неймара, Карима Бензема и главная звезда местной сборной и вингер Аль-Хиляля Салем Аль-Давсари.

Кинопродукт станет доступен для просмотра 21 ноября. Трейлер уже можно посмотреть.

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