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Роналду вживую наблюдал за возвращением Нганну, посетив бой камерунца в Саудовской Аравии

Звездный португалец поддержал экс-чемпиона UFC в его первом поединке в ММА после боксерского периода.
Сегодня, 14:25
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну (18-3) успешно вернулся в ММА после непродолжительной и неудачной боксерской карьеры, одержав досрочную победу в бою с обладателем титула PFL в тяжелом весе бразильцем Ренаном Феррейрой (13-4).

Не упустил возможность посетить турнир смешанных единоборств PFL Super Fights, который состоялся в ночь на воскресенье, 20 октября, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, и нападающий местного Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду.

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Звездный португалец присутствовал на бойцовском вечере вместе со своим сыном и пришел поддержать именно Нганну, встретившись с ним перед поединком. Сам же камерунский боец разобрался с соперником уже в первом раунде и отобрал его чемпионский титул PFL в тяжелом весе.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Для Нганну это был первый бой в ММА после двух боксерских поединков, в которых он потерпел поражения от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Нганну - Феррейра.

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