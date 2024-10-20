Роналду вживую наблюдал за возвращением Нганну, посетив бой камерунца в Саудовской Аравии

Звездный португалец поддержал экс-чемпиона UFC в его первом поединке в ММА после боксерского периода.

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну (18-3) успешно вернулся в ММА после непродолжительной и неудачной боксерской карьеры, одержав досрочную победу в бою с обладателем титула PFL в тяжелом весе бразильцем Ренаном Феррейрой (13-4).

Не упустил возможность посетить турнир смешанных единоборств PFL Super Fights, который состоялся в ночь на воскресенье, 20 октября, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, и нападающий местного Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду.

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Звездный португалец присутствовал на бойцовском вечере вместе со своим сыном и пришел поддержать именно Нганну, встретившись с ним перед поединком. Сам же камерунский боец разобрался с соперником уже в первом раунде и отобрал его чемпионский титул PFL в тяжелом весе.

Cristiano Ronaldo is in the building to watch Francis Ngannou vs. Renan Ferreira #PFLSuperFights 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Jf2KmGRsRH — Bloody Elbow (@BloodyElbow) October 19, 2024

Cristiano Ronaldo is all smiles with Francis Ngannou backstage 🤝#PFLSuperFights is LIVE on @ESPNPlus PPV 🍿 pic.twitter.com/14yktratp5 — ESPN MMA (@espnmma) October 19, 2024

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Для Нганну это был первый бой в ММА после двух боксерских поединков, в которых он потерпел поражения от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Нганну - Феррейра.

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