Нганну - Феррейра: лучшие моменты боя - видео

Экс-чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну (18-3) досрочно выиграл поединок с обладателем титула PFL в тяжелом весе бразильцем Ренаном Феррейрой (13-4).

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 20 октября, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, возглавив турнир смешанных единоборств PFL Super Fights.

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Для Нганну это был первый поединок после того, как он попробовал свои силы в боксе, где провел два боя, потерпев поражения от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. И возвращение в ММА получилось ярким - камерунский боец нокаутировал своего соперника уже в первом раунде и отобрал его титул PFL в тяжелом весе.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Нганну - Феррейра:

Отметим, ранее Нганну оценил победу над Феррейрой.

Источник: MEGOGO

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