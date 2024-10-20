Нганну оценил победу над Феррейрой: Я не могу думать ни о чем, кроме моего сына

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну (18-3) одержал досрочную победу над обладателем титула PFL в тяжелом весе бразильцем Ренаном Феррейрой (13-4).

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Камерунец подвел итоги боя, рассказав о победе:

"Я не могу думать ни о чем, кроме моего сына Коби. Я выхожу на ринг только ради него. Я надеюсь, что люди будут помнить его имя, потому что без Коби меня бы здесь не было.

Это было тяжело. Не только тренировочный лагерь был тяжелым, но и последние два дня были тяжелыми, полными эмоций. Я не мог ничего делать, не думая об этом. Это тяжело. Эта победа для Коби", - заявил Нганну.

Напомним, для камерунца это было первое сражение в ММА по возвращении из бокса, где он потерпел два поражения от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

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