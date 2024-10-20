Нганну эффектно вернулся в ММА, нокаутировав Феррейру

Камерунский боец уничтожил соперника уже в первом раунде и отобрал чемпионский пояс.

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну (18-3) одержал досрочную победу над обладателем титула PFL в тяжелом весе бразильцем Ренаном Феррейрой (13-4).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 20 октября, на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, возглавив турнир смешанных единоборств PFL Super Fights.

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Нганну одолел своего оппонента уже в первом раунде. Камерунский боец практически сразу провел тейкдаун, на что Феррейра попытался ответить удушающим. Тем не менее Нганну сумел высвободиться, после чего начал избивать соперника, пока тот не потерял сознание.

Таким образом, Нганну одержал победу нокаутом и завоевал пояс PFL в тяжелом весе.

Для камерунца это был первый бой в ММА после возвращения из бокса, где он оптерпел два поражения от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Ранее тренер Фрэнсиса Нганну оценил вероятность поединка с Деонтеем Уайлдером.

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