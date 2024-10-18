iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Все хотели увидеть": Тренер Нганну оценил вероятность поединка с Уайлдером

Наставник бойца рассказал, может ли камерунец снова попробовать свои силы в боксе.
Сегодня, 11:02
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Дьюи Купер, тренер бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, высказался о возможности проведения боксерского боя с Деонтеем Уайлдером.

По словам наставника камерунца, он поддерживает идею организации подобного поединка.

Читай также: "Всегда хотел с ним драться": Нганну вызвался на поединок с Уайлдером

"Этот бой все хотели увидеть. Два сильных панчера, совершенно противоположных личности, это было бы что-то. Я соглашусь со всем, что в планах Фрэнсиса или Его Превосходительства Турки Аль аш-Шейха.

Я уверен, что если бы Уайлдер проиграл, это было бы последним гвоздем в гроб. Но если Деонтей все еще желает это сделать, он точно должен это сделать. Когда он нокаутировал всех, сорок нокаутов на сорок боев, мы все думали, что он лучший", - приводит слова Купера The Sun.

Отметим, что 19 октября Нганну вернется в ММА поединком против Ренана Феррейры после двух поражений в боксерских боях с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Ранее тренер Уайлдера ответил, собирается ли его подопечный завершить карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер фрэнсис нганну

Статьи по теме

"Он слишком стар для этого": Уайлдер раскритиковал проведение боя Тайсон - Пол "Он слишком стар для этого": Уайлдер раскритиковал проведение боя Тайсон - Пол
"Льва превратил в котенка": Чисора назвал главного виновника в провале Уайлдера "Льва превратил в котенка": Чисора назвал главного виновника в провале Уайлдера
"Вызовут большой ажиотаж": Экс-тренер Джошуа рассказал, с кем ему еще можно устроить два больших боя "Вызовут большой ажиотаж": Экс-тренер Джошуа рассказал, с кем ему еще можно устроить два больших боя
Промоутер Джошуа оценил вероятность боя с Уайлдером Промоутер Джошуа оценил вероятность боя с Уайлдером
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс12:31
"Пять-шесть раундов": Фьюри сделал прогноз на реванш с Усиком
12:06
Экстра-лига по футзалу: Aurora - МСК Харьков, Энергия - Ураган, Sky Up - Кардинал-Ровно во втором туре
Бокс11:58
"Не такой уж и старый": Льюис призвал не списывать со счетов Тайсона в бою с Полом
Бокс11:46
Бетербиев: Мы сделали гражданство Канады, иначе меня лишили бы титула
Европа11:16
Вы точно этого не знали! Настоящие истории прозвищ клубов Ла Лиги
Украина11:11
УПЛ: Колос и Шахтер откроют десятый тур
Бокс11:02
"Все хотели увидеть": Тренер Нганну оценил вероятность поединка с Уайлдером
Бокс10:56
Рой Джонс назвал условия для победы Джошуа в реванше с Дюбуа
Другие страны10:33
Месси вручили награду самому титулованному футболисту в истории
Европа10:31
Звезда Ливерпуля сделал предложение девушке, с которой встречается всего пару месяцев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK