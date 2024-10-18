"Все хотели увидеть": Тренер Нганну оценил вероятность поединка с Уайлдером

Наставник бойца рассказал, может ли камерунец снова попробовать свои силы в боксе.

Дьюи Купер, тренер бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, высказался о возможности проведения боксерского боя с Деонтеем Уайлдером.

По словам наставника камерунца, он поддерживает идею организации подобного поединка.

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"Этот бой все хотели увидеть. Два сильных панчера, совершенно противоположных личности, это было бы что-то. Я соглашусь со всем, что в планах Фрэнсиса или Его Превосходительства Турки Аль аш-Шейха.

Я уверен, что если бы Уайлдер проиграл, это было бы последним гвоздем в гроб. Но если Деонтей все еще желает это сделать, он точно должен это сделать. Когда он нокаутировал всех, сорок нокаутов на сорок боев, мы все думали, что он лучший", - приводит слова Купера The Sun.

Отметим, что 19 октября Нганну вернется в ММА поединком против Ренана Феррейры после двух поражений в боксерских боях с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Ранее тренер Уайлдера ответил, собирается ли его подопечный завершить карьеру.

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