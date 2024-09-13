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Тренер Уайлдера ответил, собирается ли его подопечный завершить карьеру

Наставник американского экс-чемпиона сделал важное заявление о его будущем.
Вчера, 21:56
Деонтей Уайлдер и Малик Скотт / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Малик Скотт / Getty Images

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, рассказал о планах своего подопечного.

По его словам, американский боксер, несмотря на последние поражения в боях с Джозефом Паркером и Чжаном Чжилеем, не думает о завершении карьеры и хотел бы провести поединок против Фрэнсиса Нганну или Энтони Джошуа.

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"Уайлдер вернется. Деонтей снова будет драться. У него по-прежнему блестящее будущее в боксе, особенно на высоком уровне.

Что касается самого крупного боя, то это может быть поединок против Фрэнсиса Нганну или Энтони Джошуа. Это по-прежнему мегабои", - приводит слова Скотта журналист Майкл Бенсон.

Ранее тренер Уайлдера пригрозил Тайсону Фьюри перед реваншем с Александром Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер Малик Скотт

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