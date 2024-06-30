"Это ужасает": Чжилей оценил победу над Уайлдером

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей поделился эмоциями после победы над Деонтеем Уайлдером.

По словам китайца, он понимает, что американец показал плохое выступление.

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"Я понятия не имею, почему он так выступил. Возможно, потому что не нашел своей возможности, но у него действительно мощная правая рука. Если посмотреть его прошлые бои, то он ронял многих бойцов, включая Фьюри. Некоторые из них даже оказывались в состоянии шока, и их отправляли в больницу.

Мощь его правой руки действительно ужасает, но мне удалось ограничить Уайлдера в использовании правой руки. У меня мощные обе руки, тогда как у Уайлдера мощная только правая. Я контролировал его, поэтому у него не было пространства для атаки", - приводит слова китайца GGTN.

Ранее Чжилей назвал трех потенциальных соперников.

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