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Чжан Чжилей назвал трех потенциальных соперников

Ветеран бокса мечтает провести поединок у себя на Родине.
Сегодня, 12:55
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Китайский ветеран супертяжелого веса Чжан Чжилей поделился планами на свое будущее.

По словам спортсмена, он может провести свой следующий бой против Джозефа Паркера, Энтони Джошуа или Агита Кабайела.

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"Мы хотим провести бой элитного уровня в Китае, так что китайские фанаты бокса смогут насладиться вечером бокса у себя дома. В Китае есть много энтузиастов бокса, и миллионы людей посмотрели мой бой с Деонтеем Уайлдером в прямом эфире. Я жду огромного поединка в Китае.

Так как Фьюри и Усик проведут реванш в декабре, мы их исключаем. Но у меня все равно есть большой выбор. Например, реванш с Джозефом Паркером, поскольку мы с ним согласовали условия. Также можно рассмотреть Энтони Джошуа, как и Агита Кабайела. Я могу рассмотреть многих соперников, и любой из них меня удовлетворит", - приводит слова китайца CGTN.

Напомним, в своем последнем бою Чжилей победил Уайлдера техническим нокаутом в пятом раунде.

Ранее было названо условие, при котором Уайлдер получит титульный бой.

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