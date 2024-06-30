Чжан Чжилей назвал трех потенциальных соперников

Китайский ветеран супертяжелого веса Чжан Чжилей поделился планами на свое будущее.

По словам спортсмена, он может провести свой следующий бой против Джозефа Паркера, Энтони Джошуа или Агита Кабайела.

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"Мы хотим провести бой элитного уровня в Китае, так что китайские фанаты бокса смогут насладиться вечером бокса у себя дома. В Китае есть много энтузиастов бокса, и миллионы людей посмотрели мой бой с Деонтеем Уайлдером в прямом эфире. Я жду огромного поединка в Китае.

Так как Фьюри и Усик проведут реванш в декабре, мы их исключаем. Но у меня все равно есть большой выбор. Например, реванш с Джозефом Паркером, поскольку мы с ним согласовали условия. Также можно рассмотреть Энтони Джошуа, как и Агита Кабайела. Я могу рассмотреть многих соперников, и любой из них меня удовлетворит", - приводит слова китайца CGTN.

Напомним, в своем последнем бою Чжилей победил Уайлдера техническим нокаутом в пятом раунде.

Ранее было названо условие, при котором Уайлдер получит титульный бой.

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