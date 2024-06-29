Названо условие, при котором Уайлдер получит титульный бой

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о будущем Деонтея Уайлдера.

По словам функционера, американец может претендовать на титул организации в бриджервейте. Для этого Уайлдеру нужно договориться с Лоуренсом Околи.

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"Лоуренс Околи - наш чемпион, и у него есть обязательная защита против временного чемпиона Кевина Лерены. Однако если Лоуренс Околи и Деонтей Уайлдер заключат сделку, то этот бой станет возможным", - сказал Сулейман для World Boxing News.

Свой последний бой Уайлдер провел 1 июня, когда проиграл Чжану Чжилею техническим нокаутом в пятом раунде.

Ранее брат Тайсона Фьюри сделал признание про бой с Усиком.

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