Чемпион мира изъявил желание провести бой с Уайлдером
Американец может сменить весовую категорию.
Чемпион мира по версии WBC в бриджервейте Лоуренс Околи заявил, что готов провести поединок против Деонтея Уайлдера.
Недавно президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что Уайлдер может подраться с Околи если между собой договорятся.
Околи сообщил, что готов выйти в ринг с "Бронзовым бомбардировщиком".
"Для меня это стало бы удовольствием", - заявил Лоуренс.
В мае текущего года Околи победил техническим нокаутом в первом раунде Лукаша Розански и забрал у него титул WBC в бриджервейте.
Ранее Беллью оценил желание Усика сменить весовую категорию.
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