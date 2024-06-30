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Чемпион мира изъявил желание провести бой с Уайлдером

Американец может сменить весовую категорию.
Сегодня, 14:05
Лоуренс Околи / Getty Images
Лоуренс Околи / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в бриджервейте Лоуренс Околи заявил, что готов провести поединок против Деонтея Уайлдера.

Недавно президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что Уайлдер может подраться с Околи если между собой договорятся.

Околи сообщил, что готов выйти в ринг с "Бронзовым бомбардировщиком".

"Для меня это стало бы удовольствием", - заявил Лоуренс.

В мае текущего года Околи победил техническим нокаутом в первом раунде Лукаша Розански и забрал у него титул WBC в бриджервейте.

Ранее Беллью оценил желание Усика сменить весовую категорию.

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