Чемпион мира изъявил желание провести бой с Уайлдером

Чемпион мира по версии WBC в бриджервейте Лоуренс Околи заявил, что готов провести поединок против Деонтея Уайлдера.

Недавно президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что Уайлдер может подраться с Околи если между собой договорятся.

Околи сообщил, что готов выйти в ринг с "Бронзовым бомбардировщиком".

"Для меня это стало бы удовольствием", - заявил Лоуренс.

В мае текущего года Околи победил техническим нокаутом в первом раунде Лукаша Розански и забрал у него титул WBC в бриджервейте.

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