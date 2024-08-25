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"Всегда хотел с ним драться": Нганну вызвался на поединок с Уайлдером

После двух неудач камерунский боец желает снова попробовать свои силы в боксе.
Сегодня, 08:52
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну хочет провести боксерский бой против экс-обладателя титула в супертяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера.

После поражений от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа камерунский боец считает, что американец стал бы отличным соперником для него.

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"Уайлдер? Безусловно. Я бы с удовольствием провел этот бой. Нужен чистый бокс, не нужно заблуждаться о ММА. В боксе у нас обоих есть шанс, но если мы перейдем в ММА, шанс будет только у одного человека.

Это поединок, который я хочу. Я всегда хотел с ним драться. В какой-то момент у нас была дискуссия, которая не зашла слишком далеко. Но мы хотели, чтобы этот бой состоялся", - приводит слова Нганну Boxing News 24/7.

Ранее тренер Нганну рассказал, когда Фрэнсис проведет свой следующий бой.

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