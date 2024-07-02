Тренер Нганну рассказал, когда Фрэнсис проведет свой следующий бой

Эрик Никсик поделился сроками возвращения к боям Фрэнсиса Нганну.

"Он восстанавливается после смерти сына. Это лучшее из того, что я могу сказать. На его лицо возвращается улыбка, он снова шутит. Он вернулся к тренировкам, говорит гадости Шону Стрикленду и всем вокруг. Это самое главное.

На прошлой неделе он посмотрел на меня за ужином и сказал: "Следующий бой – для Коби". Я ответил: "Черт, с кем бы ты ни дрался дальше, пусть Бог благословит его". Если Фрэнсис выйдет на бой с таким настроем, то будет опасен".

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"Не могу сказать точно, когда он вернется. Надеюсь, это произойдет в 2024-м. Быть занятым – лучший для него вариант. Это очень ему помогло", – сказал тренер камерунца в интервью MMA Fighting.

Напомним, в последний раз Нганну дрался в марте, проиграв нокаутом в боксерском поединке Энтони Джошуа.

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