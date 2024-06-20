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Президент UFC назвал настоящую причину ухода Нганну из компании

Уайт снова потроллил своего бывшего подопечного.
Сегодня, 14:19
Нганну и Уайт / Getty Images
Нганну и Уайт / Getty Images

Глава UFC Дана Уайт высказался на тему ухода Фрэнсиса Нганну из организации.

"Я на 100% уверен, что Джон Джонс сделал бы с Нганну то же самое, что и с Сирилом Ганом. Фрэнсис не хотел драться с Джонсом. Нганну едва победил Сирила".

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"Джон Джонс – самый страшный, самый крутой боец всех времен. Это один из тех парней, которых оценят по достоинству лишь после ухода из спорта", – заявил Уайт в интервью Club Shay Shay.

Напомним, Нганну покинул UFC в 2023-м году после того, как отказался продлевать свой контракт. Камерунец перешел в PFL, где еще ни разу не выходил в октагон, зато начал боксерскую карьеру, потерпев два поражения - от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дана Уайт френсис нганну

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