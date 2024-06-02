Любимчик Джонс неприкасаем: Уайт рассказал, почему не сделает Махачева лидером P4P

Президент UFC Дана Уайт дал интервью, в котором рассказал, почему Ислам Махачев не является лидером P4P.

"Что Ислам должен сделать, чтобы превзойти Джонса? P4P − что это такое? Махачев дважды побил полулегковеса. А Джонс легко стал чемпионом, победив тяжеловеса. Этот титул означает следующее: мы запираем парней в комнате, и кто оттуда выйдет победителем? Джон Джонс победит".

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"У него был трехлетний перерыв, он вернулся и легко победил. Джонс − абсолютно лучший боец в истории. Надеюсь, что 10 ноября он подерется со Стипе, стучу по дереву", − сказал глава компании на пресс-конференции.

Напомним, Ислам провел очередную защиту титула в легком весе против Дастина Порье, финишировав американца в пятом раунде.

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