Президент UFC высказался о будущем Порье

Уайт не против того, чтобы "Бриллиант" остался в компании.

Глава UFC Дана Уайт высказала касаемо будущего Дастина Порье в промоушене.

"Наша работа − подготовить бой для Дастина, а дальше ему решать. После боя с Сен-Дени у него прибавилось уверенности, сегодня он был очень близок к титулу. Порье сам знает, что ему делать. Но в любом случае он звезда, может оставаться с нами, пока он хочет", − сказал Уайт после на пресс-конференции.

Напомним, Порье проиграл Махачеву в титульном бою болевым приемом в пятом раунде.

Ранее "Бриллиант" намекнул на возможное завершение карьеры.

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