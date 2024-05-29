Порье - о бое с Махачевым: Это мой последний шанс стать чемпионом
Легковес UFC Дастин Порье поделился мнением о предстоящем поединке за титул против Ислама Махачева.
"Я реалист. Мне 35 лет, сколько раз я еще окажусь в таком положении? Можно с уверенностью сказать, что это мой последний шанс стать чемпионом.
Это шанс сделать то, что я пообещал сделать в 18-летнем возрасте. Это для себя, а не для фанатов или Зала славы. Это для моей жены, чтобы обнять ее и сказать: "Чего же мы достигли?"
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"Все взлеты и падения за 17 лет, все уроки, которые я извлек. На UFC 302 я нокаутирую Ислама и стану чемпионом мира", − сказал "Бриллиант" на пресс-конференции UFC.
Напомним, бой Порье - Махачев состоится уже в это воскресенье, 2 июня.
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