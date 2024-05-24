Поединок с Махачевым может стать для Порье последним в карьере

Топовый легковес UFC Дастин Порье заявил о том, что он может завершить карьеру уже в ближайшее время.

"Я не собираюсь снова подниматься по этой лестнице. Занимаюсь боями уже долгое время, а это очень эгоистичный вид спорта. Я готов быть отцом и мужем, готов полностью посвятить себя этому".

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"Не сказал бы, что не смогу вернуться в титульную гонку снова. Знаю, что я способен на это. Но этот бой может стать для меня последним", – заявил американец в интервью Championship Rounds.

Напомним, бой Махачев - Порье состоится в ночь на 2 июня в рамках турнира UFC 302.

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