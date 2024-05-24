iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Поединок с Махачевым может стать для Порье последним в карьере

Американец готов уйти из спорта.
Сегодня, 14:51
Дастин Порье / Getty Images
Дастин Порье / Getty Images

Топовый легковес UFC Дастин Порье заявил о том, что он может завершить карьеру уже в ближайшее время.

"Я не собираюсь снова подниматься по этой лестнице. Занимаюсь боями уже долгое время, а это очень эгоистичный вид спорта. Я готов быть отцом и мужем, готов полностью посвятить себя этому".

Читай также: Порье отказался от четвертого боя с Макгрегором

"Не сказал бы, что не смогу вернуться в титульную гонку снова. Знаю, что я способен на это. Но этот бой может стать для меня последним", – заявил американец в интервью Championship Rounds.

Напомним, бой Махачев - Порье состоится в ночь на 2 июня в рамках турнира UFC 302.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Ислам Махачев Дастин Порье

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Порье отказался от четвертого боя с Макгрегором Порье отказался от четвертого боя с Макгрегором
Чемпион UFC призвал организовать ему бой с Макгрегором Чемпион UFC призвал организовать ему бой с Макгрегором
Макгрегор - о долгах Хабиба: Типичное поведение крысы Макгрегор - о долгах Хабиба: Типичное поведение крысы
Помочь журналистам

Видео

Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина15:52
Шевченко поговорил с игроком Манчестер Юнайтед насчет выступлений за сборную Украины
Европа15:45
ПСЖ предложил 100 млн евро за футболиста Наполи
НБА15:24
Халибертон рискует пропустить остаток финальной серии Востока против Бостона
Европа15:11
Официально: Барселона уволила Хави
Бокс14:58
"Грандиозное событие": Промоутер оценил вероятность проведения реванша Усик - Фьюри
ММА14:51
Поединок с Махачевым может стать для Порье последним в карьере
Теннис14:30
Калинина обыграла победительницу Уимблдона в четвертьфинале турнира в Страсбурге
Европа14:28
Миколенко сообщил, когда должен вернуться в общую группу после травмы
Киберспорт14:16
Бекхэм "наигрался" в Counter Strike и распустил собственную киберспортивную команду
Европа13:49
Не Лунин: Анчелотти выбрал голкипера Реала на матч с Бетисом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK