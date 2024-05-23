iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Порье отказался от четвертого боя с Макгрегором

Американец не видит смысла в поединке с ирландцем.
Сегодня, 17:47
Конор и Порье / Getty Images
Конор и Порье / Getty Images

Топовый легковес UFC Дастин Порье высказался на тему возможного поединке с Конором Макгрегором.

"Думаю, что этот корабль уже ушел. Все, чего я хочу, − это чемпионский пояс UFC в легком весе. Не ощущаю нужды драться с Конором. Мне не нужна эта плохая энергия в жизни", − сказал американец в интервью ESPN.

Читай также: Макгрегор сообщил, сколько боев проведет в 2024 году

Напомним, Порье и Макгрегор провели между собой  три поединка.

В 2014 году Конор нокаутировал Дастина, а в двух других боях "бриллиант" дважды одолел ирландца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор Дастин Порье

Статьи по теме

Чемпион UFC призвал организовать ему бой с Макгрегором Чемпион UFC призвал организовать ему бой с Макгрегором
Макгрегор - о долгах Хабиба: Типичное поведение крысы Макгрегор - о долгах Хабиба: Типичное поведение крысы
Макгрегор назвал цели после возвращения в UFC Макгрегор назвал цели после возвращения в UFC
Макгрегор: Усик невероятен, он побил Фьюри и Эй Джея Макгрегор: Усик невероятен, он побил Фьюри и Эй Джея
Помочь журналистам

Видео

Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:23
Бенфика Трубина выкупит воспитанника Манчестер Юнайтед
Формула 121:22
Семья Шумахера выиграла суд у журнала, опубликовавшего фейковое интервью с гонщиком
Европа20:54
Полноценный трансфер Санчо в Боруссию Д маловероятен из-за условий Манчестер Юнайтед
Европа20:50
"В футболе нет невозможного": Пушич высказался о возвращении в Фейеноорд
Украина20:35
Украинский баскетболист вернулся в команду NCAA
Украина20:09
Украина проиграла второй матч на чемпионате Европы U-17
Европа19:58
Тренер Жироны: Попробуем помочь Довбику выиграть звание лучшего бомбардира Ла Лиги
НБА19:57
Кливленд уволил тренера, несмотря на выход в полуфинал Восточной конференции
НБА19:38
Браун, Йокич и Бил - обладатели самых дорогих контрактов НБА
НБА19:34
Дончич может подписать с Далласом самый дорогой контракт в истории НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK