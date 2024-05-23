Порье отказался от четвертого боя с Макгрегором

Американец не видит смысла в поединке с ирландцем.

Топовый легковес UFC Дастин Порье высказался на тему возможного поединке с Конором Макгрегором.

"Думаю, что этот корабль уже ушел. Все, чего я хочу, − это чемпионский пояс UFC в легком весе. Не ощущаю нужды драться с Конором. Мне не нужна эта плохая энергия в жизни", − сказал американец в интервью ESPN.

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Напомним, Порье и Макгрегор провели между собой три поединка.

В 2014 году Конор нокаутировал Дастина, а в двух других боях "бриллиант" дважды одолел ирландца.

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