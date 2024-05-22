Макгрегор сообщил, сколько боев проведет в 2024 году

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор высказался о своих планах.

По словам ирландца, он намерен активно провести текущий год.

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"Я проведу три поединка в этом году – в июне, сентябре и декабре. В июне я сражаюсь с Чендлером. Затем сражение в сентябре в Сфере на День независимости Мексики. Против кого-то с мексиканскими корнями, может быть, это будет Нейт Диаз.

Мне все равно кто будет моим соперником. Я просто хочу сказать, что я вернулся. Я хочу быть активным. Знаю, что я уже так говорил, но если Бог даст, то на этот раз все точно получится.

Верю, что так будет. Я подраюсь с любым. Каждый день мне бросают новый вызов. Я взволнован тем, что меня ждет. Выставляйте их в ряд, ведь я намерен их нокаутировать", - приводит слова Конора Front Kick.

Бой Конора и Майкла Чендлера пройдет 29 июня.

Напомним, чемпион UFC призвал организовать ему бой с Макгрегором.

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