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Чемпион UFC призвал организовать ему бой с Макгрегором

Эдвардс готов дать шанс ирландцу войти в историю.
Вчера, 21:51
Леон Эдвардс / Getty Images
Леон Эдвардс / Getty Images

Чемпион UFС в полусреднем весе Леон Эдвардс высказался о возможном поединке с Конором Макгрегором.

"Бой с Макгрегором? Для этого Конор должен победить Майкла Чендлера, а я Белала. Дальше посмотрим.

100%, было бы здорово, почему нет? Давайте предоставим ему шанс стать тройным чемпионом, а мне − побить парня вроде Конора".

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"Нью-Йорк? Это было бы идеально, вот это бой в Мэдисон-сквер-гарден. Погнали. Мы оба заняты, но это нужно устроить", − сказал британец в интервью The MMA Hour.

Напомним, Эдвардс 27 июля подерется с Мухаммадом.

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